Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’inspiration

S’offrir une vie en argent comptant

Vous avez à cœur le bonheur de vos employés pour vrai ? Profitez de l’une de ces journées en mode hybride au bureau pour motiver vos troupes avec la conférence S’offrir une vie en argent comptant ? Comment tirer son épingle du jeu quand l’argent et le bonheur entrent en compétition. « Le contexte actuel fait que les entreprises se préoccupent davantage du bien-être de leurs employés et elles ont compris que celui-ci ne s’arrête pas à la porte du bureau, explique Éric Simoneau, entrepreneur, ex-spécialiste en rémunération et maître en gestion des ressources humaines. Ma conférence s’inscrit ainsi dans la mesure où un employé heureux dans sa vie en général sentira moins le besoin d’aller chercher son bonheur ailleurs en voulant changer d’emploi. » Pour ce faire, il incite employés et gestionnaires à mettre en œuvre des stratégies pour aller au bout de leurs rêves et se sentir plus heureux sans nécessairement gagner plus d’argent. Attention, le but de la conférence n’est pas de trouver une façon de payer moins vos employés.

Le chiffre

37 %

La proportion de salariés financièrement stressés a augmenté de 20 points de pourcentage dans la dernière année seulement, et représente désormais 37 % de la main-d’œuvre au Canada, révèle Le Sondage annuel de l’Institut national de la paie auprès des travailleurs canadiens publié ce mardi. Il y a trois ans, le niveau de stress financier des travailleurs avait pourtant baissé. La pandémie en avait forcé bon nombre à épargner. Or, les taux d’intérêt, l’inflation et le coût de la vie font des ravages. Plus de 40 % des salariés canadiens financièrement stressés disent ainsi qu’ils ne parviennent pas à empêcher le stress financier de nuire à leur performance au travail, indique l’Institut national de la paie. Au Québec, 25 % des salariés estiment que si leur paie était différée d’une semaine, ils auraient du mal à respecter leurs obligations financières, contre 16 % en 2021.

Source : Institut national de la paie

L’évènement

Trouver 20 000 travailleurs en 2 jours

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Vous êtes de nombreux employeurs à espérer trouver la perle rare à L’Évènement Carrières qui se déroule les 4 et 5 octobre au Palais des congrès.

Vous êtes de nombreux employeurs à espérer trouver la perle rare à L’Évènement Carrières qui se déroule les 4 et 5 octobre au Palais des congrès : Airbus Atlantique Canada, ArcelorMittal Mines Canada, Canadien National, Chantier Davie Canada Inc., CHU Sainte-Justine, Centre de services scolaire de Montréal et H & M. Pas moins de 5000 emplois sont à pourvoir dans l’industrie du cannabis, tandis que neuf ministères du Québec recherchent des milliers de travailleurs. Au total, 20 000 postes sont à pourvoir en 2 jours seulement. Que recherchent les travailleurs ? Selon un sondage de L’Évènement Carrières réalisé auprès de 37 000 chercheurs d’emploi, un environnement de travail agréable et stimulant est priorisé par 63 % des répondants, contre 37 % qui préfèrent un meilleur salaire.

Source : L’Évènement Carrières

Le conseil

Gérez la performance au quotidien, et pas qu’une fois par année

« Je parle à tellement de leaders en ressources humaines qui nous disent : “C’est lourd, il faut pousser sur nos gestionnaires, rappel de date d’échéance, rappel de remplir le formulaire” », raconte Julie Carignan, psychologue organisationnelle, associée chez Humance, dans une vidéo du magazine Carrefour RH. C’est parce que gérer la performance est perçu comme un processus administratif, explique-t-elle, et que le mot « performance » fait référence dans l’imaginaire collectif à pressage de citron. Il faut redonner sa noblesse au mot « performance », insiste-t-elle. « On ne peut pas se permettre de laisser un potentiel de performance sur la table. » Gérer la performance au quotidien signifie coacher, donner de la rétroaction, des conseils, soutenir et créer un environnement de travail avec de la sécurité psychologique. Chaque employé pourra ainsi contribuer avec « sa couleur unique ».

Source : Carrefour RH

Le truc

Comment corriger votre première erreur majeure

Vous avez commis votre première erreur dans ce nouveau poste que vous affectionnez tant ? Que ce soit d’appuyer sur « Répondre à tous » dans un courriel privé jusqu’aux erreurs plus importantes qui pourraient menacer votre travail, comme rater un délai important ou offenser accidentellement un client ? L’enjeu semble encore plus grave quand il s’agit d’un nouvel emploi. Selon le Harvard Business Review, vous devez tout d’abord vous excuser, reconnaître ladite erreur et trouver une solution pour la réparer. Ensuite, à moins bien sûr d’avoir commis un acte criminel, mis l’entreprise en péril ou la vie de quelqu’un en danger, cette erreur finira par disparaître de l’esprit de vos équipes, assure le magazine. Parfois, les attentes envers vous ne sont pas claires, explique le magazine, ce qui vous amène à créer les vôtres et, si vous n’y répondez pas, vous croyez avoir fait une erreur qui n’en est peut-être pas une.

Source : Harvard Business Review