Les consommateurs canadiens comptent en moyenne dans leur portefeuille ou sur leur téléphone 14 cartes de membres de programmes de fidélité. Parmi tous ceux offerts au pays, Proxi Extra (Harnois Énergies), Chipotle Rewards (restaurants Chipotle) et Club Câlin (Mondou) occupent respectivement les trois premières places du top 10 LoyauT 2023, réalisé par Adviso R3 et Léger.

Par ailleurs, la diminution du pouvoir d’achat (80 %) et l’impression de pouvoir grappiller des économies (66 %) arrivent en tête des raisons qui poussent les consommateurs à adhérer aux différents programmes disponibles, conclut également l’enquête dont les résultats ont été dévoilés ce mardi. Les gens sont même prêts à changer de marque de jus d’orange, par exemple, si on leur promet d’accumuler davantage de points sur leur carte ou encore d’économiser. Autre tendance : les programmes premium – ceux dont l’adhésion est payante – ont la cote et auraient davantage la confiance des consommateurs.

Le top 10 LoyauT 2023 Proxi Extra (Harnois Énergies) (+1 vs 2021) Chipotle Rewards (restaurants Chipotle) (-1 vs 2021) Club Câlin (Mondou) (+8 vs 2021) PC Optimum (Provigo, Maxi, Pharmaprix) (-1 vs 2021) Inspire (SAQ) (+3 vs 2021) Récompenses Starbucks (-1 vs 2021) Récompenses Domino’s Récompenses Walmart (+5 vs 2021) Récompense Journie (Ultramar) (+5 vs 2021) Air Miles (Irving) (-4 vs 2021) Source : Étude LoyauT 2023

Des programmes qui se démarquent

Ainsi, en plus de Proxi Extra, Chipotle Rewards et Club Câlin d’autres programmes comme PC Optimum (Maxi, Provigo, Pharmaprix), Inspire (SAQ), Récompenses Starbucks, Récompenses Domino’s, Récompenses Walmart, Récompense Journie (Ultramar), Air Miles (chez Irving dans les Maritimes) se classent également parmi ceux générant le plus d’engagements de et d’affection de la part de leurs membres. Toujours selon l’étude, ces 10 programmes sont également les plus susceptibles d’influencer le comportement des clients quand vient le temps de faire des achats. Ainsi, l’évaluation de trois indices (engagement, comportement, affection) à l’aide des réponses fournies par les consommateurs a permis d’établir le palmarès. Offres personnalisées, surtout dans le cas de Proxi Extra et Chipotle Rewards et profond sentiment d’attachement parce qu’il concerne les animaux de compagnie (Club Câlin) sont autant de raisons expliquant pourquoi ces programmes performent bien, analyse Hans Laroche, consultant principal fidélisation chez Adviso R3.

Si ceux-ci se démarquent, le « taux de saturation » par rapport à l’ensemble des cartes de fidélité offertes sur le marché augmente, souligne-t-il. C’est que le nombre de cartes « Oui, les gens sont membres de 14 programmes, mais ils vont faire un choix et ils vont utiliser les plus pertinents pour eux. Les gens vont utiliser 7 à 8 programmes sur une base régulière. »

Autre constat : le taux d’utilisation d’un programme de façon régulière de la part des consommateurs est passé de 89 % en 2019 (avant la pandémie) à 66 % cette année. « Ça a chuté pendant la pandémie. Les gens, pour des raisons hygiéniques, présentaient moins leur carte, mentionne M. Laroche. Ce n’est jamais revenu. »

Il ajoute dans la foulée que l’augmentation grandissante du nombre de programmes qui contribue à une certaine saturation peut également expliquer cette diminution.

L’inflation et le « double dipping »

Bonne nouvelle toutefois, les consommateurs qui adhèrent à un programme y sont normalement fidèles. « La proportion de membres qui cessent d’être actifs d’une année à l’autre est généralement inférieure à 5 % », précise M. Laroche.

En ce moment, l’augmentation du prix des biens et des denrées alimentaires est l’une des principales raisons qui incitent les clients à scanner leurs différentes cartes de membre.

« Il y a un lien avec l’inflation. Et on voit aussi que les gens comprennent mieux les programmes qu’avant, remarque Hans Laroche. Ils comprennent maintenant qu’ils peuvent avoir des points sur le total des achats, des rabais exclusifs en magasin. »

« Les gens vont même modifier leur choix de produits pour maximiser le nombre de points, ajoute-t-il. Si tu vas au supermarché et que tu vois qu’il y a 500 points boni sur le jus Oasis et que normalement tu achètes du Tropicana, tu vas peut-être prendre celui de marque Oasis cette semaine-là. »

Pour avoir droit à encore plus de rabais, les gens ne font pas que sortir leur carte de fidélité une fois rendus à la caisse. Il paie également leur facture avec une carte de crédit – indépendante du programme de fidélité – qui leur permet également d’accumuler des points, d’où l’expression « double dipping ». Selon l’étude 72,2 % des répondants utilisent une carte de crédit récompenses combinées à une carte de fidélité.

Les programmes premiums

Autre constat : les consommateurs ont davantage confiance en un programme… lorsqu’ils doivent payer pour s’inscrire comme Amazon Prime ou le tout nouveau programme de Lululemon, détaillants de vêtements de yoga et de sport.

Selon les données fournies par Hans Laroche, la loyauté augmente de 31 % pour un membre premium par rapport à celui qui ne débourse pas d’argent pour avoir accès au programme de base. De plus, l’indice de changement de comportement augmente de 27 % alors que la perception de générosité augmente de 75 %.

« Même si je paye 9,99 $ par mois, je trouve le programme encore plus performant et généreux, souligne Hans Laroche. C’est vraiment fort. »