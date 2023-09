Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

L’évènement

Les différences qui nous rassemblent

Il y a de ces leaders inspirantes qui font des gestes remarquables, que ce soit dans leur carrière, en menant un projet d’impact social ou en accomplissant ce quelque chose d’exceptionnel. Elles seront 17 à être récompensées le 30 septembre au Plaza Embassy, à Laval, lors de la cinquième édition du gala Les Prix Mwali. C’est la femme d’affaires et philanthrope Vicky Joseph, Afro-Montréalaise, PDG de V Kosmetik, qui animera cette remise de prix ouverts aux femmes de toutes les communautés culturelles. L’organisation Mwali lutte contre l’inégalité entre les sexes en offrant différents services qui visent l’autonomie des femmes, qu’elles soient en situation de vulnérabilité, mères célibataires ou victimes de violence. Mwali crée des solutions et interventions sur mesure selon le contexte régional.

L’inspiration

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Air Canada s’est taillé une place dans le top 10 des meilleurs milieux de travail.

Meilleurs milieux de travail

Si Air Canada est loin d’avoir la cote auprès des consommateurs et qu’elle arrive en queue de peloton de l’enquête du magazine Protégez-Vous, la compagnie aérienne est cependant un bon employeur. Air Canada prend place dans le top 10 des meilleurs milieux de travail au côté notamment de Petro-Canada, qui arrive premier. Les entreprises primées sont celles qui accordent la priorité au bien-être au travail, qui mettent en œuvre des solutions visant le bonheur, la réduction du stress, la satisfaction et la motivation des employés pour qu’ils se sentent bien. Ce prix a été créé par Indeed dans le but d’indiquer aux chercheurs d’emploi le meilleur environnement de travail et quelles entreprises accordent la priorité au bien-être de leurs employés.

Petro-Canada TJX Canada The Keg Steakhouse + Bar DHL Home Depot Canada Postes Canada Bath & Body Works Subway Air Canada Purolator

Source : Indeed

L’étude

Les nouveaux entrepreneurs

L’inflation et les taux d’intérêt font naître de nouveaux types d’entrepreneurs canadiens. Si, au départ, l’idée derrière l’entrepreneuriat était de trouver un emploi d’appoint pour gagner un revenu supplémentaire, plusieurs se laissent prendre au jeu. Selon un sondage de l’entreprise de transactions numériques Interac Corp., 55 % des personnes interrogées affirment que cet emploi s’est révélé plus épanouissant que prévu, 76 % ont l’intention de poursuivre leur emploi d’appoint parallèlement à leur emploi principal et 17 % prévoient se lancer à fond en faisant de leur passion une véritable carrière, indique Interac Corp. dans un communiqué. Le sondage, mené par CICIC Research en août auprès de 500 entrepreneurs canadiens, révèle aussi qu’il y a des étapes clés à cette satisfaction qu’éprouvent les entrepreneurs. Certains sont fiers de leur première vente mémorable (22 %), d’autres, d’avoir réalisé leur premier profit (25 %) ou de s’être versé un salaire pour la première fois (23 %).

Source : Interac Corp.

Le conseil

Soyez aux aguets avant l’embauche d’employés en cravate ou en jogging

Comme plusieurs entreprises, vous devez recruter à tout prix, trouver ne serait-ce qu’un adulte, comme dirait le ministre de l’Éducation, mais il y a quand même des limites que vous ne voulez pas franchir. En tant qu’entrepreneur, vous voulez des partenaires d’affaires dignes de confiance, ça va de soi. Les entreprises montréalaises Trustii et Valital ont décidé de s’unir pour offrir des vérifications d’antécédents en temps réel à la fine pointe de la technologie, que ce soit avant l’embauche ou périodiquement après l’embauche. Les enquêtes conventionnelles sont dépassées, selon Trustii et Valital, dont la plateforme vérifie des informations négatives en ligne avec l’aide de l’intelligence artificielle. Les deux entreprises vont au-delà des antécédents criminels et des vérifications de crédit, qui, selon elles, ne racontent pas toujours l’histoire complète de la solvabilité ou du comportement d’une personne. « Les crimes commis par des cadres sont trop souvent commis par des individus ayant une excellente cote de crédit et un casier judiciaire vierge », soutient Jean-Simon Gaboury, PDG de Trustii, dans un communiqué.

Sources : Trustii et Valital

Le chiffre

9 h-17 h

Est-ce que le bon vieux 9 h à 17 h est dépassé ? Un idéal issu de temps anciens ? La plateforme de services indépendants Fiverr a interrogé 12 000 travailleurs aux États-Unis : 76 % ont convenu que leurs modalités de travail actuelles ne répondaient pas à leurs préférences idéales et l’ont attribué au fait qu’ils devaient être au bureau plus souvent qu’ils ne le souhaitaient. L’enquête révèle des différences générationnelles qui causeront quelques maux de tête aux gestionnaires. Les baby-boomers, par exemple, préfèrent pouvoir choisir leur lieu de travail, à distance ou hybride, au jour le jour. Les Y et les X, lorsqu’ils sont parents, apprécient la flexibilité, mais aussi la stimulation des espaces de travail partagés. La génération Z, de son côté, estime que les horaires flexibles favorisent la créativité et l’inspiration, car qui sait si elle se pointera tôt le matin ou tard le soir. Avec ce large éventail de préférences, le magazine EBN conclut que les employeurs devraient accorder davantage d’importance aux compétences et au rendement des travailleurs plutôt qu’à leurs heures de travail.

Source : EBN