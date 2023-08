(Toronto) Un nouveau rapport de TransUnion montre une augmentation constante de l’activité d’emprunt chez les Canadiens au deuxième trimestre, alors qu’ils sont confrontés à un coût de la vie plus élevé.

La Presse Canadienne

Alors que le nombre de consommateurs augmentant leurs soldes créditeurs a augmenté dans tous les domaines, le rapport indique que le segment le plus risqué, celui des emprunteurs à risque, a vu ses soldes augmenter le plus, soit 8,9 % sur un an.

Selon TransUnion, ces soldes créditeurs moyens plus importants parmi les consommateurs pourraient être attribués à des habitudes de dépenses plus élevées et à des taux d’intérêt élevés sur les prêts à taux variable, qui grugent les budgets des ménages.

La demande pour de nouveaux emprunts a augmenté de 17 % par rapport à l’année dernière, a précisé TransUnion.

La pression combinée de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt a créé un choc sur les paiements, a expliqué Matthew Fabian, directeur de la recherche et du conseil en services financiers chez TransUnion.

Le document indique que la dette totale des ménages canadiens a atteint 2300 milliards au deuxième trimestre, en hausse de 4,2 % par rapport à l’année dernière, en grande partie à cause de la dette hypothécaire.