Le deuxième trimestre de 2023 a été l’un des trimestres les plus faibles pour les évaluations d’entreprises de technologie financière canadiennes depuis 2016 et la tendance à la baisse risque de se poursuivre d’ici la fin de l’année, selon le cabinet KPMG. Des occasions à saisir pour entrepreneurs et investisseurs demeurent néanmoins présentes.

L’activité d’aide au démarrage et de financement d’amorçage observé suggère que les investisseurs veulent financer de jeunes entreprises innovantes évaluées raisonnablement, ce qui est un signe positif pour la santé et la croissance de l’écosystème de technologie financière au pays, selon Georges Pigeon, associé au sein du groupe Services-conseils transactionnels de KPMG au Canada.

« Le moment pourrait être bien choisi pour lancer une entreprise de technologie financière. Avec des évaluations d’entreprises raisonnables, de nombreux investisseurs ont le temps de voir leurs investissements porter [leurs fruits], ce qui est une bonne occasion pour de nouvelles technologies financières de voir le jour. »

D’après Georges Pigeon, certaines sociétés de technologies financières pourraient trouver un environnement plus ouvert vers la fin de l’année, car les craintes des investisseurs au sujet d’une récession s’atténuent à mesure qu’ils anticipent un éventuel plafonnement des augmentations des taux d’intérêt.

Une analyse publiée jeudi par KPMG indique que les évaluations d’entreprises de technologie financière continuent de chuter alors que les investisseurs craignent une récession.

Pendant les six premiers mois de l’année, les investissements (y compris le capital de risque, les placements privés et les activités de fusion et d’acquisition) ont totalisé 353,7 millions US dans 57 opérations.

Ce montant est largement inférieur au milliard de dollars américains investi dans 87 transactions conclues au cours de la deuxième portion de 2022 et aux 834 millions US investis dans 109 transactions au cours des six premiers mois de 2022, selon des données compilées par PitchBook pour KPMG au Canada.

Même si les investissements continueront d’être faibles d’ici la fin de l’année, nous verrons probablement des foyers d’activité dans des domaines comme la chaîne de blocs, l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine, souligne Geoff Rush, associé et leader national, Services financiers chez KPMG au Canada.

Plusieurs sociétés de services financiers comptent beaucoup sur la technologie et cherchent à adopter plus de technologies émergentes comme l’intelligence artificielle générative, ce qui devrait être de bon augure pour le secteur de la technologie financière à court et à long terme, note-t-il.

Geoff Rush affirme que les investisseurs demeurent préoccupés par l’état de l’économie mondiale, car la crainte d’une récession, de la forte inflation et de taux d’intérêt élevés continue de peser lourdement sur les évaluations d’entreprises, ce qui les amène à s’arrêter pour réfléchir à leurs stratégies et à leurs investissements actuels.

Les préoccupations géopolitiques et la faillite de plusieurs banques ces derniers mois influencent aussi les décisions, dit-il.

Sur ce dernier point, le fait que certains portefeuilles de prêts et équipes de placement ont récemment été acquis par des institutions financières montre, selon lui, qu’il y a encore des occasions en technologie financière.

Nous pourrions voir une certaine stabilité revenir sur les marchés de financement d’ici la fin de 2023 ou le début de 2024, croit Georges Pigeon. « Malheureusement, ce calendrier pourrait signifier que certaines entreprises de technologies financières plus matures dont les flux de trésorerie positifs ne sont toujours pas rétablis pourraient faire face à des choix très difficiles d’ici là, comme vendre à perte ou simplement fermer leurs portes. »