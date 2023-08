(Montréal) Une présidente-directrice générale par intérim a été nommée à l’Administration portuaire de Montréal (APM). Geneviève Deschamps, qui est présentement vice-présidente aux finances, entrera en poste lundi prochain.

La Presse Canadienne

Cette nomination était rendue nécessaire à la suite de l’annonce du départ de Martin Imbleau, qui prendra les commandes de la filiale de VIA Rail responsable du chantier de trains à grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto le 8 septembre.

Le changement de garde survient à un moment où les entités fédérales mènent d’importants projets d’infrastructures.

Mme Deschamps devra piloter une équipe de direction qui travaille à la réalisation de projets en cours, incluant l’important projet d’expansion du Port de Montréal à Contrecœur, souligne la présidente du conseil d’administration de l’APM, Nathalie Pilon, dans un communiqué.

L’incertitude plane toujours au-dessus de ce projet sur la Rive-Sud de Montréal, qui devait entrer en service en 2027.

Le projet, dont le coût devait atteindre un maximum de 950 millions, pourrait coûter 1,4 milliard, selon deux sources citées par le Globe and Mail, en avril. Une source qui ne pouvait pas être identifiée avait également confirmé ce chiffre à La Presse Canadienne.

Le conseil d’administration de l’APM a la responsabilité de choisir le ou la PDG, comme dans toute administration portuaire canadienne. L’APM précise avoir déjà lancé un processus de recrutement en mandatant une firme « qui s’acquittera d’identifier, au cours des prochains mois, les meilleures candidatures pour pourvoir le poste de manière permanente ».

Dans un communiqué, Mme Deschamps souligne qu’elle et son équipe vont « continuer à déployer les initiatives du plan stratégique du Port de Montréal et en faire un service public encore plus durable, plus résilient et plus vert ».

Mme Deschamps est à l’emploi du Port de Montréal depuis deux ans. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, d’une maîtrise en finances et du titre de CPA, elle possède 25 ans d’expérience dans le domaine des infrastructures.