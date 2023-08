Grande entrevue – Ian Edwards, PDG de SNC-Lavalin

SNC-Lavalin passe en mode acquisitions

Après avoir orchestré durant plus de quatre ans la restructuration de SNC-Lavalin, en sortant notamment l’entreprise du secteur du pétrole et du gaz et en mettant fin à ses activités dans le domaine de la construction, le PDG Ian Edwards prépare maintenant un retour sur le marché des acquisitions afin de rehausser la présence du groupe aux États-Unis et d’aspirer à s’y hisser dans le top 5 des firmes d’ingénierie.