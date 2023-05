(Ottawa) L’organisme canadien de surveillance de la concurrence affirme que le gouvernement fédéral devrait envisager d’assouplir les restrictions sur les emballages de cannabis et les limites sur la quantité de composant psychoactif du cannabis pouvant se retrouver dans les produits comestibles.

La Presse Canadienne

Le Bureau de la concurrence estime que ces mesures stimuleraient le choix des consommateurs, favoriseraient l’innovation et réduiraient davantage l’activité illicite sur le marché en renforçant l’industrie légale du cannabis.

Il indique que l’ajustement des limites de tétrahydrocannabinol (THC) permettrait aux producteurs de cannabis de mieux répondre à la demande des consommateurs et de mieux concurrencer le marché illicite.

En outre, l’assouplissement des restrictions sur la promotion, l’emballage et l’étiquetage du cannabis donnerait aux producteurs plus de marge pour innover et aiderait les consommateurs à prendre des décisions d’achat plus éclairées, juge le Bureau de la concurrence.

Les recommandations du bureau font partie d’un examen continu de la Loi sur le cannabis, qui fixe des limites d’achat et de possession de cannabis et établit des exigences de sécurité pour la culture, la vente et le transport de la substance.

Lorsque la législation sur le cannabis est entrée en vigueur en 2018, elle comprenait des dispositions empêchant les produits à base de cannabis d’être emballés d’une manière attrayante pour les jeunes et limitant la teneur en THC des produits comestibles à 10 mg par emballage.