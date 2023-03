(Toronto) Des observateurs du commerce au détail affirment que dans le domaine de l’alimentation, la présence au Canada de géants américains tels que Walmart et Costco n’est probablement pas responsable de la hausse des prix des derniers mois.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

Des dirigeants de chaînes d’épiceries canadiennes ont demandé à des députés d’interroger ces détaillants étrangers dans le cadre de leur étude sur l’inflation au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire (AGRI) de la Chambre des communes.

L’économiste de l’Université de Toronto, Ambarish Chandra, affirme que tous les détaillants cherchent à maximiser leurs profits malgré leurs efforts déclarés pour minimiser les hausses de prix. « Il est facile d’appeler les entreprises étrangères et de leur faire expliquer pourquoi elles escroquent les travailleurs canadiens. Ce n’est pas comme si les épiciers américains profitaient des Canadiens et les épiciers canadiens, non. Les épiciers vont facturer ce qu’ils peuvent se permettre, ce que le marché supportera. »

Au Canada, les prix des aliments continuent de monter en flèche malgré la baisse globale de l’inflation au cours des derniers mois. Les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 10,6 % en février par rapport à il y a un an, tandis que l’inflation globale était de 5,2 %.

Le président et chef de la direction de Walmart Canada, Gonzalo Gebara, a déclaré lundi aux membres du comité parlementaire que son entreprise n’essayait pas de profiter de l’inflation alimentaire. Il a plutôt insisté sur le fait qu’elle s’efforçait de maintenir un écart de prix entre ses produits et ceux vendus par ses concurrents.

Le taux de marge brute de Walmart Canada pour ses activités alimentaires et son bénéfice d’exploitation total en dollars ont diminué l’an dernier, a-t-il affirmé.

Le témoignage de Gonzalo Gebara fait suite à une réunion de comité très attendue du 8 mars au cours de laquelle les dirigeants de Metro et d’Empire, deux des trois plus grandes chaînes d’épiceries du Canada, ont demandé pourquoi les députés n’avaient pas fait appel aux géants américains de la vente au détail pour répondre aux questions de leurs recherches sur inflation alimentaire.

Le comité a ensuite convenu à l’unanimité d’inviter les dirigeants des branches canadiennes de Walmart et Costco à prendre la parole. Pierre Riel, vice-président principal et directeur national de Costco pour le Canada, doit comparaître devant le comité le 17 avril.

Les épiciers canadiens, dont le président et président de Loblaw, Galen Weston, ont déclaré au comité plus tôt ce mois-ci que l’inflation alimentaire n’était pas causée par la recherche de profits, insistant sur le fait que leurs marges sur les aliments étaient restées faibles.

Mais Ambarish Chandra répond à cette remarque : « Nous avons vu, franchement, un mauvais comportement de la part de ces épiciers au fil des ans, qu’il s’agisse de fixation des prix ou d’autres types de problèmes scandaleux, comme la coordination de la réduction des salaires des caissiers pendant la pandémie. Toutes ces choses découlaient du fait que nous n’avons tout simplement pas assez de concurrence », selon lui.

« Nous devrions chercher à encourager la concurrence, et une façon d’y parvenir est d’avoir plus d’épiciers étrangers dans le pays. Donc, la présence de Walmart est en fait bonne pour le Canada à long terme, pas mauvaise. »

Simon Somogyi, chercheur en agro-industrie à l’Université de Guelph, ajoute que Walmart et Costco sont des entreprises plus grandes que les épiciers canadiens, ce qui leur donne la possibilité de s’approvisionner en produits en plus grands volumes, leur permettant finalement de vendre à des prix inférieurs. « Leur inclusion dans notre paysage de vente au détail est importante et permet aux consommateurs de choisir où ils veulent placer leur argent. Typiquement, leur devise est ‘venez chez nous parce que nous vendons à un prix généralement inférieur à celui de nos concurrents. »’

Simon Somogyi est d’avis que « toute concurrence qui peut entrer sur le marché est la bienvenue » afin de réduire les coûts.

Des facteurs tels que les coûts élevés de livraison, d’emballage et de main-d’œuvre, ainsi que les prix historiquement élevés des produits de base, contribuent toujours à l’augmentation des factures d’épicerie, mais les experts ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que les hausses des prix alimentaires se normalisent d’ici la fin de 2023.

D’autre part, le professeur Somogyi soutient que si les audiences en cours du comité parlementaire aboutissaient à une transparence accrue concernant les mécanismes qui entraînent une augmentation des coûts pour les fournisseurs, elles profiteraient au public. « J’espérais avoir beaucoup plus de discussions sur la façon dont les prix des fournisseurs sont fixés », précise-t-il.