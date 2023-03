Agroalimentaire

Comprendre le langage du microbiome

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la Ville de Laval ont annoncé au début du mois leur association pour la création de la Chaire de recherche partenariale en ingénierie du microbiome pour des applications environnementales et agroalimentaires. Entretien avec Philippe Constant, titulaire de la chaire de recherche et professeur à l’INRS.