Au sud de la frontière, l’Acela circule dans un corridor ferroviaire d’environ 730 kilomètres entre Washington et Boston. Ce train exploité par Amtrak peut atteindre une vitesse maximale d’environ 240 km/h sur environ 10 % du tronçon. Il peut relier Boston à New York (373 kilomètres) en 3 h 30.

Ottawa ouvre son jeu dans le dossier du train à grande fréquence (TGF). Un projet comme celui de l’Acela – qui circule dans le Nord-Est américain en combinant la grande vitesse et l’achalandage – est un exemple à considérer.

L’information a été offerte dans le cadre d’une séance technique de Transports Canada, vendredi, avant le lancement officiel des demandes de qualification, dans le cadre d’une conférence de presse à la gare Centrale de Montréal.

Cette étape vise à identifier trois consortiums qui seront invités, plus tard, à proposer des scénarios pour ce qui est présenté par le gouvernement Trudeau comme le plus « grand projet d’infrastructure que le Canada ait connu ».

Alors que se multiplient les appels à la construction d’un train à grande vitesse (TGV) dans le corridor entre Québec et Windsor, Transports Canada précise ses demandes. On demande aux promoteurs privés d’étudier les segments où la grande vitesse peut être déployée.

« C’est l’exemple que j’allais utiliser, a répondu un fonctionnaire fédéral, après avoir été invité à préciser si l’Acela constitue un modèle pour le projet canadien. C’est un service qui, après sa mise en œuvre, a vu son achalandage triplé. »

On ignore toujours la facture du projet de TGF. Chose certaine, Ottawa a une fois de plus fermé la porte à un TGV en plaidant des coûts trop onéreux ainsi que la construction de nombreux viaducs et tunnels pour éviter les passages à niveau.