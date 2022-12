Qu’est devenu le Boxing Day ?

Les soldes d’après Noël commencent désormais souvent avant les Fêtes, et le traditionnel Boxing Day dure de plus en plus souvent plus d’une journée ! Résultat : nous avons eu droit à un 26 décembre moins spectaculaire cette semaine, dans les commerces. Question de se rappeler ce qu’a déjà été l’évènement, voici quelques photos tirées de nos archives.