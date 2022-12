Les hommes ont plaidé non coupables en octobre, des années après que la culture de cannabis de leur ancien employeur en 2018 et 2019 a fait l’objet d’une enquête de Santé Canada.

(Toronto) Un tribunal ontarien a acquitté trois anciens dirigeants de la société de cannabis CannTrust accusés d’infractions liées à une culture sans licence dans une de ses installations dans la région de Niagara.

La Presse Canadienne

Les anciens dirigeants de CannTrust Holdings, Peter Aceto, Eric Paul et Mark Litwin, ont été libérés de leurs accusations un jour après que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a révélé qu’elle n’avait plus aucune perspective raisonnable de faire condamner les trois hommes.

La CVMO a demandé mercredi au tribunal de l’ancien hôtel de ville de Toronto d’ajourner l’affaire jusqu’à jeudi, afin qu’il puisse revoir la jurisprudence. L’avocat de M. Litwin a indiqué qu’il soutiendrait la dissolution de l’affaire.

Son client, ainsi que MM. Aceto et Paul, ont chacun été accusés de fraude et d’avoir autorisé l’accomplissement d’une infraction.

MM. Litwin et Paul ont également été accusés de délit d’initié, et MM. Litwin et Aceto, d’avoir fabriqué un faux prospectus et un faux prospectus provisoire.

Les hommes ont plaidé non coupables en octobre, des années après que la culture de cannabis de leur ancien employeur en 2018 et 2019 a fait l’objet d’une enquête de Santé Canada.