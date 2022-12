(Québec) Hydro-Québec, la plus importante entreprise qui appartient aux Québécois, « n’est pas outillée adéquatement pour faire face au défi grandissant du vieillissement de ses actifs ». Conséquence : la fiabilité de son service de distribution d’électricité présente une « baisse marquée », constate la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc.

Mme Leclerc a déposé mercredi au Salon bleu le tome de décembre du rapport de la vérificatrice générale du Québec pour l’année 2022-2023. On y apprend que les pannes dues aux équipements défaillants ont affecté en 2021 près de 2 millions de clients.

« La fiabilité du service de distribution d’électricité d’Hydro-Québec présente une baisse marquée, et son plan de réduction des pannes n’a été que partiellement mis en œuvre. […] Une part importante des efforts de maintenance préventive qu’Hydro-Québec doit réaliser n’est pas accomplie », affirme Mme Leclerc, précisant que « les travaux d’amélioration qu’elle a envisagés en 2020 ne sont pas entamés ».

Pour réduire les pannes de son réseau de distribution, Hydro-Québec a prévu un plan en 2020 dont le coût de mise en œuvre était estimé à 800 millions de dollars. Guylaine Leclerc dénonce toutefois que ce plan ne tient pas compte d’aspects importants et que les résultats atteints en 2021 étaient « bien en deçà des attentes ».

« Il n’y a notamment qu’environ le quart des ordres de travail prévu pour la période qui a été réalisé. [De plus], Hydro-Québec a également dû réviser son estimation du coût de ce plan, laquelle atteint maintenant 1,14 milliard de dollars, et son échéancier pourrait se prolonger d’une dizaine d’années si le rythme de réalisation des travaux de 2021 se maintenait », dévoile la vérificatrice générale.

Un vieillissement accru

Mme Leclerc rappelle également que la société d’État sera confrontée au cours des prochaines années au vieillissement de ses actifs, et que ce vieillissement « s’accentuera », au même moment où le gouvernement Legault affirme qu’il faudra construire « un demi-Hydro-Québec » de plus pour répondre aux besoins énergétiques de la province dans sa route pour une économie carboneutre d’ici 2050.

Mais déjà, face au vieillissement actuel de ses actifs, « la société d’État n’est pas outillée adéquatement pour faire face à ce défi », constate Mme Leclerc.

« Par ailleurs, une part importante des efforts de maintenance préventive qu’Hydro-Québec doit réaliser n’est pas accomplie, notamment en ce qui concerne son programme d’inspection des lignes aériennes. Finalement, bien que la qualité de ses données présente des lacunes, les travaux d’amélioration qu’elle a envisagés en 2020 ne sont pas entamés », ajoute la vérificatrice générale.