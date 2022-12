(Toronto) Les petites et moyennes entreprises devraient commencer à penser à intégrer des plans climatiques dans leurs activités pour rester concurrentielles, puisque les attentes en matière d’émissions commencent à changer, affirme la directrice de l’Institut pour le climat de BMO.

La Presse Canadienne

Selon Susan McGeachie, les grandes entreprises examinent de plus en plus le profil d’émissions de gaz à effet de serre de leurs fournisseurs, ce qui présente à la fois des risques et des occasions pour les petits acteurs.

Ses commentaires interviennent alors que l’institut publiait, mercredi, un sondage réalisé auprès de plus de 600 dirigeants de PME au Canada et aux États-Unis. Selon les résultats, 69 % des répondants s’attendent à ce que les changements climatiques perturbent leurs activités au cours des cinq prochaines années, tandis que seulement 24 % des entreprises canadiennes ont un plan pour y remédier.

Mme McGeachie a noté que l’enquête, la première d’une série prévue sur un an, visait à établir une base de référence pour suivre les progrès et inciter les entreprises à réfléchir à la manière dont elles prévoient de répondre aux défis du changement climatique à venir.

Selon elle, les grandes entreprises ne se séparent généralement pas encore de leurs fournisseurs en raison de leur niveau d’inaction climatique, mais la tendance évolue vers des attentes plus élevées.

Quelque 21 % des répondants de l’enquête ont affirmé que les attentes des investisseurs avaient influencé leur décision d’adopter une politique en matière de changement climatique, mais la plupart des entreprises canadiennes ont classé les pénuries de main-d’œuvre et les défis de la chaîne d’approvisionnement comme des préoccupations plus importantes.