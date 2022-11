L’économie doit ralentir pour rééquilibrer l’offre et la demande et réduire les pressions sur les prix. Au cours des prochains trimestres, la croissance devrait être près de zéro. Mais après ce ralentissement, la croissance va se redresser. L’économie va progresser fortement, et le Canada va de nouveau bénéficier d’une inflation basse et prévisible.