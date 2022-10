Cargojet annonce un bénéfice et des revenus en hausse au troisième trimestre

(Mississauga) Cargojet Inc. a enregistré un bénéfice de 83,4 millions au troisième trimestre, en comparaison avec une perte il y a un an, ses revenus ayant augmenté de plus de 20 %.

La Presse Canadienne

La société affirme que son bénéfice net s’est élevé à 4,77 $ par action pour le trimestre terminé le 30 septembre.

Le résultat se compare à une perte nette de 12,9 millions ou 74 cents par action au même trimestre l’an dernier.

Les revenus ont totalisé 232,7 millions, contre 189,5 millions au troisième trimestre de 2021.

Sur une base ajustée, Cargojet dit avoir gagné 2,18 $ par action, contre un bénéfice ajusté de 1,39 $ par action un an plus tôt.

Cargojet fournit des services de fret aérien aux principales villes d’Amérique du Nord avec une flotte de 34 avions.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : CJT)