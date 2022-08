Grande entrevue : Daniel Mercier, PDG du Groupe ABS

Une croissance propulsée par la commission Charbonneau

C’est en 1993 que Daniel Mercier a démarré seul son laboratoire de tests de matériaux et de sol, alors qu’il était jeune finissant en génie civil et qu’il n’arrivait pas à dénicher d’emploi. Le Groupe ABS – pour asphalte, béton et sol – a depuis toujours progressé de façon organique, mais a véritablement pris son envol il y a une dizaine d’années grâce aux révélations faites durant l’enquête sur la gestion des contrats publics dans la construction.