La responsabilité sociale devient une nécessité sociale

Les médias nous parlent de réchauffement climatique, de pénurie et d’augmentation du prix des ressources et de la dégradation de nos écosystèmes naturels. Ils sont nombreux, les entrepreneurs que je côtoie qui s’inquiètent au sujet de cette urgence climatique et qui s’attachent à trouver les meilleures avenues pour fournir leur part, à la hauteur de leurs moyens. Et si notre « responsabilité » sociale devenait maintenant une « nécessité sociale » ?