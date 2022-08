« La légère progression de la croissance du secteur des services est liée à une augmentation de l’activité des entreprises et des nouvelles commandes », a résumé le président de l’enquête, Anthony Nieves, dans un communiqué.

La croissance de l’activité dans les services aux États-Unis s’est accélérée en juillet pour la première fois en quatre mois, selon le baromètre de la fédération professionnelle ISM, publié mercredi.

L’indice est monté à 56,7 %, en hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport au mois de juin. Les analystes avaient au contraire tablé sur un ralentissement, à 53,8 %.

Les composantes de l’indice ayant connu la plus forte accélération sont celles mesurant les nouvelles commandes (+4,3 %), le sentiment sur les inventaires (+3,9 %), l’activité des entreprises et la production (+3,8 %) et les exportations (+2 %).

Celles mesurant les prix (-7,8 %), les livraisons des fournisseurs (-4,1 %) et l’état des inventaires (-2,5 %) ont en revanche ralenti.

« La légère progression de la croissance du secteur des services est liée à une augmentation de l’activité des entreprises et des nouvelles commandes », a résumé le président de l’enquête, Anthony Nieves, dans un communiqué.

« Des problèmes de disponibilité dans le transport routier terrestre, une main-d’œuvre restreinte, diverses pénuries de matériel et l’inflation continuent de peser sur le secteur des services », a toutefois rappelé M. Nieves.

Pour Oren Klachkin d’Oxford Economics, l’indicateur de juillet « donne des nouvelles encourageantes sur l’état de l’économie à l’entame du premier semestre 2022 ».

Mais dans les prochains mois, prévient l’analyste, « l’activité dans les services va être plutôt modérée alors que la forte inflation, des conditions financières plus difficiles, des problèmes d’approvisionnement, un sentiment plus négatif et un ralentissement des dépenses vont freiner la croissance ».