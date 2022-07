Qu’est-ce qui attend les organisations au Canada au sortir de la pandémie ? De voir près de la moitié des salariés (49 %) se chercher un emploi au cours des 12 prochains mois, selon un sondage Research Co. pour CRHA Canada.

Isabelle Massé La Presse

Parallèlement, 60 % de ceux qui choisiront de rester comptent demander une hausse de salaire. « De tels chiffres témoignent de la situation de la pénurie de la main-d’œuvre où on entend que les salariés ont le gros bout de bâton, explique Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et représentante de CRHA Canada. Cela dit, ce pourcentage de gens qui veulent se chercher un nouvel emploi n’est jamais à 0 %. Avant la pandémie, il se situait autour de 30 %. Les gens ne font plus des 15-20-30 ans dans une même organisation. La durée moyenne de service est de trois à cinq ans pour les plus jeunes. »

Le pays pourrait-il vivre sa Grande Démission comme aux États-Unis où 48 millions de travailleurs ont quitté leur emploi dans la dernière année ? Ce n’est pas impossible, selon le président et chef de la direction de CRHA Canada. « Les employeurs canadiens doivent savoir que même s’ils estiment que leurs équipes se sont stabilisées, il existe une forte possibilité qu’ils continuent de perdre des effectifs pendant encore un certain temps, et que cela souligne l’importance pour les gestionnaires de garder un lien avec leurs employés et de prioriser des politiques de ressources humaines collaboratives et responsables », dit Anthony Ariganello, dans un communiqué.

La Presse rapportait cette semaine que 26 % des Américains qui avaient claqué la porte de leur organisation le regrettaient notamment à cause de la difficulté de dénicher un autre bon emploi. Plusieurs pourraient s’en mordre les doigts ici aussi, quand la vie reprendra son cours normal, selon Manon Poirier. « Tout dépendant des raisons pour lesquelles on quitte, indique-t-elle. Pour un plus haut salaire, ça se comprend, mais il peut être difficile de nouer des liens en télétravail. Au quotidien, le nouveau rôle peut être moins valorisant et les pratiques de l’employeur différentes. C’est la raison pour laquelle des employés reviennent chez leur ancien employeur. »

Ces résultats détonnent toutefois d’une autre statistique témoignant de la satisfaction des employés – 80 % des répondants – envers la façon dont leur employeur avait géré la pandémie sur les lieux de travail. « Ça reflète tout ce qui est autour de l’expérience employé, note Manon Poirier. Les efforts que les organisations font pour créer un milieu de travail convivial, qui favorise la conciliation travail-famille. Des aspects maintenus pendant la pandémie. Plusieurs ont fait le choix de garder leurs employés malgré tout. Même ceux qui en ont remercié l’ont fait dans la bienveillance, l’accompagnement et le respect. Il y a aussi de ça dans ceux qui sont satisfaits. »