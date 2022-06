Les défenseurs des droits des consommateurs exigent une compensation d’Air Canada pour les centaines de milliers de passagers dont les vols d’été sont annulés.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Le plus grand transporteur du pays a annoncé mercredi soir qu’il supprimerait plus de 15 % de ses vols en juillet et août, dans un contexte où le réseau de vols du pays croule sous une recrudescence écrasante des voyages.

Cette décision verra plus de 9500 vols, soit 154 par jour en moyenne, supprimés du programme de la compagnie aérienne – lequel fonctionne déjà à seulement 80 % des niveaux d’avant la pandémie. Les vols relient principalement les centres de la compagnie aérienne à Toronto et à Montréal et empruntent des routes nationales ou canado-américaines. Aucun vol international autre que ceux vers les États-Unis ne faisait partie des annulations.

« Ce week-end de la fête du Canada sera difficile », a affirmé le chef de la direction, Michael Rousseau, aux employés dans une note datée de jeudi et obtenue par La Presse Canadienne.

« J’aimerais pouvoir vous promettre que les mesures que nous prenons se traduiront par un été facile. Bien qu’elles apporteront certainement un certain soulagement, cela prendra du temps et des efforts et nous ne discernerons probablement pas tous les avantages avant la dernière partie de juillet. »

Sylvie De Bellefeuille, avocate au sein du groupe québécois Option consommateurs, affirme que les clients sont « absolument » redevables d’une indemnisation en vertu de la charte canadienne des droits des passagers.

Le Règlement sur la protection des passagers aériens, qui est entré en vigueur en 2019, exige une indemnisation – distincte des remboursements – d’entre 400 $ et 1000 $ pour une annulation ou un retard « sous le contrôle du transporteur ».

« Je crois que c’est la décision d’Air Canada d’annuler les vols, a affirmé Mme De Bellefeuille. Par conséquent, les gens devraient avoir droit à une indemnisation. »

Alors que M. Rousseau s’est excusé pour les annulations de vols et les « défauts de service à la clientèle », le grand patron a également déclaré dans un courriel aux voyageurs que la réduction des horaires découlait de tensions sur le « système aéronautique mondial » – potentiellement hors du contrôle d’Air Canada – les qualifiant de « sans précédent et imprévues ».

Gabor Lukacs, président du groupe de défense des Droits des voyageurs, a estimé que les compagnies aériennes avaient « survendu leur capacité » dans le but de récupérer le plus possible deux ans de résultats négatifs.

« Même s’il y avait des sièges physiquement disponibles dans l’avion, il n’y avait pas de pilote, il n’y avait pas d’agents de bord, il n’y avait pas d’agents d’embarquement », a-t-il affirmé, ajoutant qu’une pénurie d’agents fédéraux de sécurité et de douane posait encore plus de problèmes.

« Ce sont des annulations qui sont sous le contrôle du transporteur […]. Les compagnies aériennes peuvent prétendre le contraire, mais ces affirmations ne tiennent pas la route. »

Air Canada n’a pas répondu immédiatement aux questions de savoir si les clients se verraient offrir des remboursements ou une indemnisation.

« Ce n’était pas une décision facile, car cela entraînera des annulations de vols supplémentaires qui auront un impact négatif sur certains clients », a affirmé M. Rousseau dans le courriel aux clients mercredi soir.

« Mais le faire à l’avance permet aux clients concernés de prendre le temps de prendre d’autres dispositions de manière ordonnée, plutôt que de voir leur voyage interrompu peu de temps avant ou pendant leur voyage, avec peu d’alternatives disponibles », a-t-il poursuivi.

L’action de la société montréalaise chutait jeudi après-midi de 1,18 $, soit 6,9 %, à 15,89 $ à la Bourse de Toronto. Elle valait plus de 21 $ au début du mois.