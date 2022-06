États-Unis

La confiance des consommateurs tombe en juin à son plus bas depuis février 2021

(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est nettement dégradée en juin, et ce plus que prévu, tombant à son plus bas niveau depuis février 2021, et ceux-ci se montrent pessimistes pour les mois à venir, selon l’indice du Conference Board publié mardi.