Les consommateurs anticipent désormais une croissance plus faible au second semestre et un risque de récession plus grand d’ici à la fin de l’année, selon Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board.

(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est nettement dégradée en juin, et ce plus que prévu, tombant à son plus bas niveau depuis février 2021, et ceux-ci se montrent pessimistes pour les mois à venir, selon l’indice du Conference Board publié mardi.

Agence France-Presse

Chutant à 98,7 points, l’indice a perdu 4,5 points par rapport à mai, dont les données ont par ailleurs été révisées en baisse (103,2 contre 106,4 points annoncés précédemment). Les analystes tablaient, eux, sur 101 points en juin.

La composante mesurant la perception par les consommateurs de la conjoncture actuelle est restée quasiment inchangée (147,1 contre 147,4 le mois précédent).

Mais celle appréciant la conjoncture à venir, qui est basée sur leurs attentes en termes de revenus et de marché de l’emploi, a chuté de 7,3 points à 66,4 points, son plus bas niveau depuis mars 2013.

« La perception plus morose de la conjoncture à venir s’explique par les inquiétudes concernant l’inflation, en particulier la hausse des prix de l’essence et de l’alimentation », a commenté Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board, citée dans un communiqué.

Elle ajoute que les consommateurs anticipent désormais une croissance plus faible au second semestre et un risque de récession plus grand d’ici à la fin de l’année.

« Les intentions d’achat de voitures, de maisons et de gros appareils électroménagers sont restées relativement stables, mais les intentions d’achat ont diminué depuis le début de l’année et cette tendance devrait se poursuivre alors que la Fed augmente agressivement les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation », a ajouté Mme Franco.

Elle note également que parallèlement, les projets de vacances ont diminué « à mesure que la hausse des prix fait des ravages ».

« Au cours des six prochains mois, les dépenses de consommation et la croissance économique devraient continuer à faire face à de forts vents contraires dus à la poursuite de l’inflation et à la hausse des taux », estime-t-elle enfin.

Vendredi, l’autre indice mesurant la confiance des consommateurs, publié par l’Université du Michigan, avait aussi fait apparaître un plus grand pessimisme.