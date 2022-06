Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le geste

Un peu de sensibilité !

Interpellé par le phénomène de la fantômisation (ghosting) perpétrée par les entreprises, lors des processus de recrutement, et une statistique vue sur le réseau LinkedIn (un candidat sur trois en serait victime), Michel Khoury, homme d’affaires français, a fait une vidéo rappelant aux dirigeants et au personnel des départements de ressources humaines de donner signe de vie aux candidats, peu importe que la réponse soit positive ou négative. Selon lui, « une réponse négative vaut mieux que l’indifférence » et à la suite d’un entretien d’embauche, « donner une réponse au candidat, c’est le respecter ».

La citation

Nous sommes fiers de poser un geste significatif face à un enjeu environnemental de taille. Depuis 2007, nos efforts visant à réduire le nombre de sacs d’épicerie en plastique à usage unique distribués dans nos magasins ont potentiellement permis d’éviter l’enfouissement de 13,8 milliards de sacs. Robert Sawyer, chef de l’exploitation des Compagnies Loblaw, qui élimineront les sacs de plastique à usage unique dans leurs épiceries d’ici 2023

Le chiffre

83 %

C’est le pourcentage d’employeurs qui comptent embaucher des gens sans l’expérience directe liée à un poste, selon une étude du site d’emplois Indeed. Conséquence de la pénurie de main-d’œuvre, les employeurs veulent considérer davantage des expériences et des compétences non liées directement aux exigences du poste. Environ 86 % des employeurs québécois disent qu’ils vont investir « dans la formation de nouveaux employés inexpérimentés afin qu’ils puissent remplir certains rôles », lit-on dans un communiqué.

Le truc

Ne pas avoir d’ego

Quels sont les désavantages d’avoir un gros ego quand on est à la tête d’une entreprise ou d’une équipe ? Selon la Harvard Business Review, c’est le pire ennemi d’un bon leadership. L’ego peut rendre prévisibles les dirigeants, qui sont nourris de l’attention de tous. Ils risquent de prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures pour l’entreprise, d’être incapables d’apprendre de leurs erreurs ou encore de devenir égoïstes. « Gérer son ego est la responsabilité principale d’un leader, lit-on. Quand on recherche plus de pouvoir et d’attention, on perd le contrôle. L’ego réduit notre capacité à avoir de la vision et nous fait agir contre nos valeurs. »

Diversité

Soutien aux personnes trans

BNP Paribas fait des gestes concrets pour soutenir la communauté LGBTQ+. À compter de juillet, l’institution financière accordera un soutien financier à ses employés transgenres en processus de transition. L’aide ira jusqu’à 10 000 $. Elle accorde déjà du soutien psychologique à ces mêmes personnes. Dans la dernière année, elle a « consolidé ses partenariats avec le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion (CCDI) et Fierté au travail Canada », lit-on dans une communication. « De plus, dans son outil de recrutement, BNP Paribas Canada a ajouté des questions volontaires sur la diversité et l’inclusion. En avril 2022, la banque a obtenu l’accréditation Rainbow, délivrée par la Chambre de commerce LGBT+du Canada (CGLCC). »

Le constat

Pertes de temps

Plusieurs petites et grandes façons d’accomplir des tâches au travail font perdre du temps aux dirigeants et gestionnaires, et sont des entorses à la productivité. Forbes en énumère sept :

Le fait de ne pas savoir déléguer

La microgestion

La désorganisation

Les distractions en ligne

Les réunions non nécessaires

Le multitâche

Les courriels hors sujet

« Les dirigeants passent de trois à quatre heures par semaine à consulter leurs courriels », note Forbes qui suggère d’ouvrir sa boîte de messages seulement quelques fois par jour.

