Le geste

Académie Minimal

L’agence de design Minimal souffre moins de la pénurie de main-d’œuvre que d’autres. Une des raisons ? Son Académie Minimal, créée il y a deux ans et qui permet de former pendant des mois des stagiaires. « On recrute à partir des stages, explique le directeur de création et président, Pierre-Emmanuel Messier. On forme chez nous et on engage. On fait beaucoup de design web. Or, peu de programmes offrent ça. À la fin du programme de six mois, on recrute les meilleurs. »

Environ 80 % des recrues restent. « On ne cherche jamais d’employés, affirme Pierre-Emmanuel Messier. On fait du recrutement proactif, c’est-à-dire qu’au lieu de chercher des employés une fois un contrat décroché, on recrute et ça devient plus facile d’aller chercher des ventes. C’est plus plaisant d’investir là-dedans que dans des chasseurs de têtes ! Et c’est plus payant. »

Par ailleurs, la vingtaine d’employés – jeunes – de l’agence bénéficient de 100 $ par mois (avantage imposable) à dépenser dans des activités ou équipements de leur choix « qui correspondent aux valeurs de l’entreprise », dit M. Messier. Billets de spectacles, articles de sports, titres de transports en commun… « On a toujours cherché à faire le maximum pour nos employés. Ce qu’on se faisait proposer par les agences spécialisées était désuet. On a donc créé nos programmes à l’interne. »

L’idée

Station soleil

L’esplanade de la Place Ville Marie, à Montréal, ne cesse de prendre des couleurs. Aire commune a inauguré lundi sa Station d’été PVM en plein centre-ville. Avec ses deux salles de réunions aménagées dans des conteneurs vitrés et ses bureaux à aire ouverte, elle accueille travailleurs et touristes, sur réservation. C’est gratuit, WiFi inclus. L’entreprise souhaite contribuer au retour à la vie du centre-ville, qui peine à rebondir à cause du travail hybride. Avec ses 20 Îlots d’été répartis dans la ville de Montréal, en 2021, Air Commune a attiré plus de 30 000 personnes. Elle double leur nombre cette année dans l’espoir de séduire environ 50 000 travailleurs.

La citation

Ce n’est pas possible de faire des affaires en se cachant ou en se couvrant. Vous ne pouvez pas faire des affaires en portant la burqa. Mme Jami, femme d’affaires en Afghanistan, qui a perdu son entreprise alimentaire après l’arrivée au pouvoir des talibans

Le chiffre

69 %

C’est la proportion d’employés qui risquent de rester au moins trois ans dans une entreprise qui les a bien accueillis, selon une étude de l’Institut O. C. Tanner. Pour contribuer à la réussite de l’intégration d’un nouvel employé et éviter qu’il ne parte, en ces temps de travail hybride, il est fortement suggéré de l’unir à un collègue – culture buddy – qui sera présent chaque jour pour lui afin de l’appuyer et de répondre à ses questions.

Le truc

Top leader

À première vue, votre tête, vos muscles et votre courage n’ont rien à voir avec ceux de Tom Cruise ? C’est que vous n’avez pas pris le temps de repérer tous les gestes et leçons de leadership dans le film Top Gun : Maverick, qui a fracassé des records au box-office et qui s’est attiré des critiques dithyrambiques. Un article dans le magazine Entrepreneur énumère des leçons au travail qu’on peut tirer du récit, comme se changer les idées et faire tomber le stress en sortant faire une activité sportive ou foncer plutôt que réfléchir trop longtemps. À lire avec la musique de Kenny Loggins dans vos écouteurs.

Diversité

Les Forces armées embarquent

Les Forces armées canadiennes sont de plus en plus ouvertes aux tatouages, aux jupes et pantalons pour tous et aux coupes de cheveux moins conservatrices. Un signal pour faire lever la main aux membres des communautés LGBTQ+ et autochtones, notamment. En pénurie de main-d’œuvre, les Forces ouvrent plus que jamais leurs ornières pour se montrer inclusives. « Il faut s’armer de patience, est-il toutefois écrit dans Le Soleil, qui cite Jo-Ann Landry, coordonnatrice à la diversité pour les centres de recrutement des Forces armées canadiennes au Québec, puisque les Forces sont une grosse machine qui ne change pas de direction aussi facilement qu’un petit employeur. »

