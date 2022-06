La société montréalaise Investissements PSP, qui gère 230 milliards en actifs des régimes de retraite des employés fédéraux, a réalisé un rendement de 10,9 % durant son exercice terminé le 31 mars dernier.

Martin Vallières La Presse

Il s’agit d’un taux de rendement net qui excède l’indice de référence pour des portefeuilles comparables à ceux que gère PSP pour les régimes de retraite de la fonction publique fédérale, des Forces armées, de la Gendarmerie royale et de la Force de réserve.

Durant cet exercice, les actifs nets gérés par PSP ont augmenté de près de 26 milliards, soit une hausse de 12,7 % par rapport aux 204,5 milliards comptabilisés un an plus tôt.

Les contributions nettes des participants aux divers régimes de retraite (employeurs et salariés) ont représenté 3,5 milliards de ce gain en actifs sous gestion, tandis que 22,5 milliards provenaient du revenu net sur les placements gérés par PSP.

Selon Neil Cunningham, président et chef de la direction d’Investissements PSP, « dans la foulée de la pandémie, PSP est parvenu à enregistrer un rendement solide et supérieur à la norme en même temps que nous élaborions notre première stratégie climatique, qui nous permet d’utiliser notre capital et notre influence pour soutenir la transition vers l’objectif de carboneutralité mondiale d’ici 2050. »

De l’avis d’Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements chez PSP, « notre rendement sur dix ans (9,8 % annualisé) et sur cinq ans (9 % annualisé) indique la valeur ajoutée de notre construction de portefeuilles et de nos activités d’investissement actif. La vaste diversification de notre portefeuille entre les classes d’actifs publics et privés, les secteurs, les zones géographiques et les devises a été un facteur déterminant pour nous aider à réduire les risques et à améliorer la résilience. »

Par secteur

Parmi les principaux actifs gérés par PSP, le secteur des marchés financiers (99,9 milliards en actions cotées et en titres obligataires) a produit un rendement de 3 % sur un an, soit au double de l’indice de référence sectoriel. Sur cinq ans, le rendement annualisé atteint 7,4 %, contre 6,6 % pour l’indice de référence.

Dans le secteur des « placements privés », le portefeuille de 35,4 milliards en actifs gérés par PSP a bénéficié d’un rendement sur un an de 27,6 % par rapport à 19,5 % pour l’indice de référence sectoriel. Sur cinq ans, ce rendement annualisé atteint 17,6 %, tout juste au-dessus du niveau de 17,2 % de l’indice de référence.

Dans le secteur des « placements immobiliers », l’actif géré par PSP a terminé l’exercice 2022 à 31,1 milliards après un rendement de 24,8 % sur un an, mais très inférieur au niveau de 30 % atteint par l’indice de référence sectoriel. Sur cinq ans, toutefois, le rendement annualisé de 8,7 % des placements immobiliers gérés par PSP dépasse encore le niveau de 8 % de l’indice de référence.

Enfin, dans le secteur des « placements en infrastructures », PSP a terminé l’exercice avec un actif net sous gestion de 23,5 milliards, en hausse de 5,1 milliards sur un an. Ce gain découle d’un rendement de 13,9 % sur un an, mais qui est demeuré inférieur au rendement de 16,1 % de l’indice de référence sectoriel.