La firme d’ingénierie du bâtiment Bouthillette Parizeau compte désormais la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) parmi ses principaux actionnaires minoritaires afin de l’appuyer dans son plan de développement stratégique pancanadien et d’accélérer sa croissance.

Martin Vallières La Presse

Bouthillette Parizeau est une firme d’ingénierie avec 600 employés qui réalise des projets de bâtiments partout au Canada, principalement dans les secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que des édifices publics, commerciaux et multirésidentiels.

Selon Patrick St-Onge, premier vice-président de Bouthillette Parizeau, « notre plan stratégique est ambitieux et le partenariat avec la CDPQ est un moyen supplémentaire pour atteindre nos objectifs, soit de renforcer notre position au Québec, d’intensifier notre développement au Canada et de se démarquer comme leader en ingénierie du bâtiment d’un océan à l’autre. Cette alliance contribuera aussi à attirer les talents et multipliera les opportunités de synergie et de maillage avec le vaste réseau de la CDPQ. »

À la Caisse de dépôt et placement, cette prise de participation minoritaire chez Bouthillette Parizeau s’inscrit dans sa stratégie « Ambition ME » qui vise à appuyer des entreprises de taille moyenne et à fort potentiel de développement afin de les propulser au prochain stade de leur croissance.