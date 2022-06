Files d’attente dans les aéroports

Les assouplissements sanitaires sont la solution, estime Transat A.T.

L’industrie aérienne a pris les moyens pour se préparer au retour massif des voyageurs après deux années pandémiques et Ottawa doit maintenant fournir sa part, estime la présidente et cheffe de la direction de Transat A.T., Annick Guérard. À l’aube de la saison estivale, le voyagiste joint sa voix à celle des autres acteurs du secteur qui réclament un coup de barre dans les aéroports.