Grande entrevue Philippe Laforest, PDG du Groupe Paco

Un vérin qui s’illustre sur la scène internationale

Depuis plus de 60 ans maintenant, le Groupe Paco innove dans le domaine des équipements électromécaniques et réalise aujourd’hui plus de 95 % de son chiffre d’affaires sur la scène internationale dans trois secteurs d’activité bien différents, à partir d’un seul et même système de levage breveté, le Spiralift. Son PDG, Philippe Laforest, nous raconte comment le vérin développé par le Groupe Paco a conquis le monde.