Le secteur des loteries affiche des résultats records pour 2021-2022

(Montréal) Loto-Québec a affiché mercredi des produits en hausse de plus de 57 % sur un an et un résultat net amélioré de près de 150 % pour son exercice financier 2021-2022, mais elle n’a pas encore renoué avec ses niveaux prépandémiques, même si son secteur des loteries a enregistré les meilleurs résultats de son histoire.