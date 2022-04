Voyager en sortie de pandémie

Billets plus chers et délais plus longs

La reprise dans l’industrie aérienne s’accompagne d’inconvénients pour les voyageurs désireux de s’envoler pour l’étranger : des billets plus chers en raison de la flambée des prix du carburant, et des temps d’attente plus longs qu’à l’habitude auprès du service à la clientèle pour encore quelques mois en cas d’imprévus.