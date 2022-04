Æfrotopia

Toutes communautés noires réunies

Ensemble, pour être plus forts et viser la prospérité. C’est un des buts du deuxième Æfrotopia, organisé par le Forum économique international des Noirs (FEIN). L’évènement virtuel, bilingue et gratuit a lieu ce samedi et dimanche. Il propose des laboratoires d’innovation économique, une mission commerciale virtuelle et des cours d’affaires intensifs notamment offerts par des entrepreneurs, enseignants, ministres et diplomates de divers pays.