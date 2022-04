L’aide d’Ottawa pour les acheteurs d’une première maison et l’absence de mesures pour les aînés ont été remarquées par nos lecteurs. Voici un aperçu des commentaires reçus.

Hélène Baril La Presse

Une aide utile

Le programme CELI habitation sera certainement très utile pour les premiers acheteurs. Mon mari et moi avons bénéficié, au début des années 80, du régime d’épargne logement afin d’amasser la somme nécessaire à la mise de fonds de notre première maison, que nous habitons encore d’ailleurs. Ce programme, je pense, permettra à plusieurs premiers acheteurs d’enfin accéder à la propriété. — Denise Pépin

J’espère vraiment que le programme pour donner accès aux soins dentaires aura bel et bien lieu. Une personne ne devrait pas choisir entre payer son loyer et prendre soin de ses dents. Notre santé buccale est aussi importante que notre santé physique. Merci. — Brigitte Croteau

Enfin ! Il était temps qu’un de nos gouvernements se mêle de la crise du logement. Avec un gouvernement provincial qui fait la sourde oreille en prônant qu’il n’y a pas de crise, on s’en allait directement dans le mur. Avec l’immigration et les réfugiés ukrainiens qui risquent d’arriver en nombre, nous pouvons atténuer la pénurie de main-d’œuvre qui sévit partout, mais encore faut-il avoir des logements pour les loger. — Francis Gauthier, Sherbrooke

Le gouvernement n’est pas allé assez loin pour corriger le marché immobilier. En plus des spéculateurs étrangers, ce sont les entreprises financées par les fonds spécialisés en immobilier qui font exploser les prix des logements. Le gouvernement le sait très bien, mais il ne prend pas action. — Ariel Roberge

La classe moyenne écope

Rien pour la majorité des gens dans la classe moyenne, habitant en ville, qui ont déjà versé des sommes astronomiques pour accéder à la propriété dans les cinq dernières années. Est-ce que nous avons des enfants ? Non, nous n’en avons pas les moyens, et maintenant on va payer pour leurs dents en plus. Est-ce que nous avons des voitures électriques ? Non, nous n’en avons pas les moyens, et maintenant on paie pour l’auto des mieux nantis. On va continuer de payer et simplement survivre. — Jonathan St-Pierre

Trop d’enjeux pour un budget équitable. Il y a aussi les gens de 60-64 ans avec un petit budget et rien pour nous soutenir, pas seulement les familles qui sont à bout de souffle… épicerie, médicaments, essence et autres frais. Rien et rien encore une fois. Désolant ! — Sylvie Sauvageau

Insuffisant

Et la Défense ? Pas assez, depuis le début des années 90, tous les gouvernements ont laissé tomber la Défense. C’est lamentable et honteux. En tant qu’ancien militaire, j’ai vécu les plus grosses coupes de l’histoire militaire de notre pays. Si un jour la Russie ou, encore pire, la Chine veulent prendre notre pays, ce sera sûrement plus facile que pour l’Ukraine puisque nous n’avons pas de leadership ici. C’est triste… vraiment ! — Benoit Dubeau

Les menaces d’attaques nucléaires contre les pays membres de l’OTAN sont énoncées de manière récurrente ces dernières semaines, alors il est vraiment étrange que le gouvernement s’entête à ne pas respecter son engagement à investir 2 % du PIB à la défense. Ridicule. — David Grégoire

Pas assez pour la Défense. Il faut atteindre le 2 %. M. Trudeau parle et parle sur les tribunes de l’ONU et de l’OTAN, mais n’a pas eu assez honte encore. — Bernard Thibault

Et les aînés ?

La grande oubliée demeure la pension pour les aînés. Compte tenu de l’inflation, ils auront grand besoin d’une hausse de revenus. Ce sont des personnes des plus vulnérables. — William Hillman

Juste un mot ! Pas grand-chose pour les aînés… comme d’habitude ! — Monique Lupien

Nous aussi subissons toutes les augmentations de prix, par contre, nous ne pouvons négocier des augmentations de salaire en faisant la grève, ou profiter du fait de la pénurie de main-d’œuvre. Nous avons contribué toute notre vie à améliorer la qualité de vie de tous et maintenant… désolant. — Yvan Deslandes

Je n’ai pas remarqué d’aide concrète pour subvenir au manque à gagner que subissent les personnes âgées, pour l’ajustement de la pension de sécurité de vieillesse, vis-à-vis du coût de la vie. Dois-je comprendre que les petits vieux sont sans importance pour le gouvernement ? Nous subissons l’augmentation du prix de l’épicerie, de l’essence, du loyer, etc. comme tous les autres citoyens. Pourquoi sommes-nous mis de côté ? — Michel Goyette

L’environnement, oui, mais…

Pas assez pour l’environnement, pourtant l’urgence est là ! Peu de vision comme budget, très pompier et pompeux ! De la poudre aux yeux, dommage ! — Léo-Gilles Savard

Les priorités sont à la bonne place et la distribution assure les entrées de fonds pour couvrir les milliards en coûts. Un excellent budget même s’il est plus audacieux que tout ce qu’on a vu dans le passé ! Car on s’occupe enfin des vrais problèmes urgents ! — Céline Gravel