Scandale 1MDB

Un ex-banquier de Goldman Sachs coupable de corruption

(New York) Un ancien banquier de Goldman Sachs a été reconnu coupable vendredi à New York de complicité de corruption et de blanchiment dans le scandale du pillage de milliards de dollars d’un fonds souverain en Malaisie, qui avait envoyé en prison un ex-premier ministre de ce pays d’Asie du Sud-Est.