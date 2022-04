La soif pour les vins québécois ne s’étanche pas. Les ventes de produits viticoles d’ici ont augmenté de 12 % en 2021 et près de 3,1 millions de bouteilles ont été produites, un record selon le Bilan des récoltes, publié par le Conseil des vins du Québec (CVQ). D’ici trois ans, les vignerons devraient doubler leur production.

Nathaëlle Morissette La Presse

La « meilleure année »

« On est plusieurs vignerons à se dire que c’est probablement la meilleure année de l’histoire viticole du Québec, lance sans détour Matthieu Beauchemin, propriétaire du Domaine du Nival, à Saint-Louis. C’est une histoire qui est jeune, on s’entend. Mais si on regarde les 30 dernières années, 2021 est vraiment la plus belle année en termes de chaleur, de maturité du raisin. Ça nous amène à penser que ça va se classer parmi les très bons millésimes de l’histoire du Québec », avance celui qui produit environ 35 000 bouteilles annuellement.

L’an dernier, les vignerons de la province ont produit 3,1 millions de bouteilles, comparativement à 2,3 millions en 2020, selon les chiffres révélés dans le Bilan des récoltes et de la production de vin du Québec, à l’occasion de l’assemblée générale du CVQ, mardi.

« On est vraiment contents », lance spontanément, avec un sourire dans la voix, Louis Denault, président du CVQ, invité par La Presse à réagir au sujet du nombre « record » de bouteilles produites. Il s’agit, selon lui, de la meilleure année « depuis toujours ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le vignoble Nival, situe en bordure de la rivière Yamaska.

Les épiceries dépassent la SAQ

Fait nouveau : pour la première fois, le volume de ventes de vin d’ici a été plus important dans les supermarchés, les dépanneurs et les épiceries fines qu’à la Société des alcools du Québec (SAQ). En 2021, 35 % des produits viticoles de la province ont été vendus en épicerie, 30 % à la SAQ, 27 % au vignoble et 6 % dans les restaurants. Alors qu’en 2020, 35 % des vins étaient vendus par la société d’État et 28 % chez les marchands. Cette hausse de popularité des cavistes et autres épiceries fines réjouit Louis-Philippe Mercier, sommelier et copropriétaire de La Boîte à vins. « C’est la première fois de l’histoire du vin au Québec que les épiciers détrônent la SAQ. »

La loi 88, adoptée en 2016, a permis aux producteurs de vin québécois de vendre directement aux épiceries et dépanneurs, sans devoir passer par la SAQ.

« Ce sont les vignobles de tout acabit qui se retrouvent dans les épiceries, souligne Louis Denault. Tout le monde est là. À la SAQ, les gros joueurs sont là, mais les petits joueurs n’y sont pas. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE En 2021, le volume de ventes de vin québécois a été plus important dans les supermarchés, les dépanneurs et les épiceries fines qu’à la Société des alcools du Québec.

La SAQ ne possède malheureusement aucun chiffre sur les ventes directes des vignerons québécois aux épiciers. Il est donc difficile de commenter ces données. Clémence Beaulieu-Gendron, porte-parole de la SAQ, dans un courriel envoyé à La Presse

M. Mercier ajoute de son côté que les trois jours de grève déclenchée en novembre par les 800 salariés des entrepôts de la SAQ – qui ont nui au ravitaillement des succursales pendant plusieurs semaines – ont été profitables pour un commerce comme le sien.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Actuellement, 975 hectares sont consacrés à la culture des raisins destinés à la production viticole

Plus de raisins

D’ici trois ans, plus de la moitié des producteurs (58 %) ont l’intention de planter plus de vignes. Si cela se concrétise, la superficie de la culture de raisins augmentera de 23 %. Actuellement, ce sont 975 hectares qui sont consacrés à cette culture. « Juste l’an prochain, on pense qu’il y aura 200 hectares qui vont s’ajouter, calcule Louis Denault. C’est beaucoup. C’est quasiment épeurant. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui vont planter beaucoup. Il va se planter de la vigne. »

« On le voit depuis deux, trois ans, il y a un regain d’intérêt pour planter de la vigne au Québec, observe Matthieu Beauchemin. Il y a des vignerons qui augmentent leur superficie, il y a de nouveaux venus qui plantent de nouveaux vignobles. Ça va être important qu’il y ait de nouveaux joueurs qui s’ajoutent et qui contribuent à abreuver le Québec parce qu’avec la demande qui est là, on n’y arrivera pas. »