Promoteur du 1 Square Philips, au centre-ville de Montréal, Groupe Brivia a commencé la mise en vente d’une seconde tour de 21 étages sur le site.

André Dubuc La Presse

La petite sœur de la tour principale de 61 étages comptera 324 unités de copropriétés : des studios, des unités avec une chambre et deux chambres. Le prix de départ des unités est fixé à 322 900 $ avant taxes. Les premières livraisons sont prévues pour 2025.

L’architecture de la seconde phase a été confiée à MSDL Architectes.

Tirant des leçons de la COVID, la tour offrira 17 000 pieds carrés d’espaces communs. Un parc à chien sera aménagé et la terrasse du toit, dessinée par l’architecte-paysagiste Claude Cormier.

En ce qui concerne la tour de 61 étages en construction, « les travaux progressent à bonne vitesse et 90 % des unités ont trouvé preneur », avance le promoteur dans un communiqué. La tour atteindra le 20e étage cet été.

« La forte demande pour ce projet plus grand que nature nous indique que les Montréalais feront de ce site magnifique, un ensemble signature du centre-ville. Malgré les deux années difficiles pour le centre-ville de Montréal, l’avenir s’annonce prometteur pour notre ville et nos projets urbains », a fait savoir M. Kheng Ly, fondateur et PDG du Groupe Brivia.

Actif à Montréal, Toronto, Vancouver, Québec et d’autres régions de la province de Québec. Groupe Brivia a été fondé en 2000. On lui doit les ensembles résidentiels 1 Square Phillips, Mansfield, YUL, QuinzeCent et LB9.