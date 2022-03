Filière batteries

Le géant chimique Johnson Matthey tente de larguer son usine au Québec

La filière batteries peut faire rêver, mais elle n’est pas un gage de succès automatique. Un maillon de la chaîne fait face à un avenir incertain même s’il se spécialise dans un créneau qui intéresse de plus en plus de constructeurs comme Tesla, Ford et Volkswagen.