Biden veut taxer davantage les riches et aider plus l’OTAN

(Washington) Taxe sur les plus riches, lutte contre la criminalité, des milliards pour l’OTAN et l’Ukraine, Joe Biden a proposé lundi un budget de près de 5800 milliards de dollars pour 2023 qui reflète ses préoccupations pour l’économie et la sécurité aux États-Unis comme à l’étranger.