S’il parvenait au bout du processus, ce texte serait « l’une des réalisations les plus importantes » de la législature actuelle, a estimé le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

(Washington) Le Sénat américain a voté lundi le passage d’un texte qui doit permettre, avec des dizaines de milliards de dollars, de renforcer l’industrie des États-Unis face à la concurrence de la Chine dans des secteurs clés comme les semi-conducteurs.

Agence France-Presse

Un projet de loi similaire, le « America COMPETES act », a été voté par la Chambre des représentants en février. Les deux assemblées du Congrès vont désormais tenter de s’accorder sur un texte commun, préfigurant de longues tractations à venir sur la colline du Capitole.

« Ce projet de loi, avec toutes ses dispositions, est centré autour de deux grands points : créer davantage d’emploi aux États-Unis et faire baisser les prix pour les familles américaines », a ajouté l’élu.

« Il va aider à faire baisser les prix en facilitant la production, ici, chez nous, de technologies cruciales comme les semi-conducteurs », a-t-il poursuivi. « Cela va créer des emplois avec la relocalisation d’usines. »

« Le vote d’aujourd’hui montre qu’il y a clairement un accord entre les partis pour ce genre d’investissements, que le Président soutient depuis longtemps » a salué la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki dans un communiqué.

Chuck Schumer et son adversaire, le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell, ont discuté d’un début des négociations sur le texte dès avril, pour un vote final en mai ou juin.

Les versions du Sénat et de la Chambre prévoient toutes deux 52 milliards de dollars pour revitaliser la recherche et l’industrie. Un potentiel succès dont pourrait se prévaloir le président Joe Biden lors de la campagne pour les élections de mi-mandat, prévues en novembre.

Le « America COMPETES act » voté début février à la Chambre des représentants prévoit cependant de nombreuses dispositions qui agacent les républicains, qui lui reprochent d’attacher trop d’importance à la lutte contre le changement climatique, aux droits humains ou aux inégalités sociales.

Décrocher un accord au sein de la commission ad hoc chargée de dégager un texte commun entre les deux chambres nécessitera le vote favorable de nombreux élus républicains.

Ce projet doit permettre l’émergence d’une nouvelle génération d’innovations aux États-Unis, a estimé le leader démocrate Chuck Schumer.

« La première nation qui parvient à maitriser les technologies de demain pourra façonner le monde à son image », a-t-il déclaré dans l’hémicycle.

« L’Amérique ne peut pas se permettre d’une seconde place s’agissant de technologies comme la 5 G, l’intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, les semi-conducteurs, la bioingénieurie et bien plus », a ajouté l’élu de l’État de New York.