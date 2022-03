Forum des affaires

Prendre soin de ses pensées

La lecture nourrit l’esprit ; et quand l’esprit est fatigué de l’étude, la lecture lui redonne des forces, non sans le mettre au travail d’ailleurs. J’aurais aimé être l’auteur de cette belle phrase, mais j’ai eu la chance d’accéder à la sagesse et à l’intelligence de Sénèque en 2008.