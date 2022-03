La course aux batteries, à laquelle le Québec participe avec l’ambition de se positionner « de la mine à la mobilité », est déjà bien entamée.

Le monde est en train de faire le plein. Le plein d’installations de fabrication de batteries, qui sont devenues le nerf de la guerre que se livrent les constructeurs automobiles.

De plus en plus de pays ont annoncé la fin des ventes de voitures neuves à essence à moyen terme. Les constructeurs de voitures mettent les bouchées doubles pour s’adapter à cette nouvelle réalité. Tous annoncent des dizaines de nouveaux véhicules entièrement électriques d’ici la fin de la décennie. Le succès ou l’échec de ce virage électrique dépend des batteries qui propulseront tous ces véhicules.

Actuellement, la chaîne de valeurs est un champ de bataille où certains pays ont une longueur d'avance.

La Chine reste, et de loin, le principal fabricant de batteries, avec près de 80 % de la capacité mondiale, selon S&P Market Intelligence. Mais le portrait change vite et les statistiques les plus récentes sont probablement déjà dépassées.

Les Chinois ont des projets en cours pour construire 150 autres usines de batteries d’ici 2030. Étant donné que la Chine est déjà et restera le principal marché pour la vente d’automobiles dans le monde, le pays gardera probablement son avance dans la fabrication de batteries, même si sa part du marché mondial devrait diminuer.

Ailleurs, l’industrie s’organise autour des pôles existants du secteur automobile. En Europe, Volkswagen veut à elle seule construire six usines de batteries. Tous les manufacturiers ont des projets aux États-Unis, où Tesla domine le marché. Mercedes-Benz vient d’ailleurs d’inaugurer une usine de batteries en Alabama qui approvisionnera ses installations de fabrication d’automobiles sur le sol américain.

Tesla ambitionne de fabriquer ses propres cellules de batteries, et c’est aussi la tendance chez les autres manufacturiers automobiles qui s’approvisionnent chez les spécialistes des matériaux de batteries que sont CATL (Chine), Panasonic (Japon) et LG (Corée du Sud). L’objectif est de raccourcir les chaînes d’approvisionnement et de réduire leur dépendance envers la Chine.

C’est dans cet esprit que GM et l’entreprise coréenne POSCO ont décidé d’investir dans une usine de fabrication de matériaux de batteries à Bécancour, au Québec.

Des minéraux et des mines

On en parle moins, mais la multiplication des usines de batteries exerce une pression énorme pour produire toujours plus de lithium, de nickel, de cobalt et de graphite, nécessaires à la fabrication des anodes et des cathodes.

D’où viendra toute cette matière première ? Même avec les meilleures pratiques, l’activité minière bouleverse l’environnement et n’est pas la bienvenue partout. Il faut du temps pour augmenter la production des mines ou mettre en production de nouveaux sites miniers.

La demande de lithium, qui entre dans la fabrication des cathodes, va augmenter rapidement et de façon fulgurante pour alimenter les nouvelles usines de batteries.

Les principaux producteurs mondiaux de lithium ont par conséquent une place déjà assurée dans la chaîne de valeurs des batteries. Le Chili est connu pour avoir les plus grandes réserves de lithium au monde, tandis que l’Australie est actuellement le pays qui en produit le plus. La Bolivie pourrait devenir prochainement un gros producteur de lithium à moindre coût.

Les prix des minéraux les plus utilisés par les fabricants de batteries vont augmenter et le coût des batteries aussi.

L’objectif ultime des manufacturiers automobiles étant de construire d’ici la fin de la décennie la voiture la plus performante au meilleur coût possible, l’ambition québécoise d’être de chaque partie de l’équation, de la mine jusqu’à la fabrication, n’est peut être pas réaliste. On peut même se poser la question : quelle place restera-t-il pour le Québec dans cette filière qui se développe à la vitesse grand V ?