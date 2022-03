Les ventes des grossistes canadiens en hausse de 4,2 % en janvier

(Ottawa) Les ventes des grossistes ont progressé de 4,2 % pour atteindre 79,8 milliards en janvier, soutenues par les gains des ventes de matériaux et fournitures de construction, d’articles personnels et ménagers, ainsi que de machines, de matériel et de fournitures, a indiqué mercredi Statistique Canada.