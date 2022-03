Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

Isabelle Massé La Presse

Cette semaine, Julie Poitras-Saulnier, cofondatrice de LOOP Mission

En 2022, est-ce primordial que les entreprises considèrent les enjeux de responsabilité sociale et environnementale ?

Que ce soit pour atteindre une croissance rapide ou attirer du talent, les entreprises, petites et grandes, doivent non seulement s’engager dans des causes environnementales et sociales, mais aussi régler un vrai problème par l’entremise de leurs biens ou services. J’ai toujours su qu’en incitant les grandes entreprises de ce monde à accomplir des actions engagées, on obtiendrait un résultat plus rapide qu’en espérant de nouveaux projets de loi de la part de nos élus.

En temps de pénurie de main-d’œuvre, comment attirer les jeunes et les retenir en entreprise ?

Pour la génération des moins de 35 ans, la table de ping-pong ne suffit plus. On doit donner notre 120 % pour garder une équipe longtemps. Maintenant, la négligence n’a plus sa place ! Bien des tâches qu’on pouvait négliger auparavant sont nécessaires pour créer un environnement de travail trippant : offrir une vision de croissance professionnelle claire, faire beaucoup de 5 à 7 ouverts à tous, mais non obligatoires, offrir au moins deux jours par semaine de travail à la maison, mettre régulièrement au courant toute l’équipe des projets, petits ou grands, même si ce n’est pas du tout dans le même service et, surtout, avoir une mission plus grande que celle de vendre un produit ou un service.

Pour une entreprise d’économie circulaire comme LOOP Mission, comment valoriser autant la mission de l’entreprise, la culture d’entreprise que ses clients ?

Une entreprise en croissance rapide comme la nôtre est souvent en mode « survie ». À vrai dire, plus une entreprise a du succès, plus la pression sur l’équipe, les opérations et les partenaires d’affaires est grande. Le travail d’un entrepreneur est de garder le cap sur la mission, en respectant le besoin du client et le bien-être de son équipage. Si l’un des trois bascule, c’est une possible noyade.

Le geste

Donner du temps

PHOTO FOURNIE PAR JUSTICE PRO BONO Me Anne-Marie Santorineos, directrice générale de Justice Pro Bono

Une quarantaine d’avocats de plusieurs firmes se sont offerts auprès de l’organisme Justice Pro Bono pour aider gratuitement les Ukrainiens qui arrivent au Québec, après avoir fui leur pays, et qui auront besoin de conseils en matières juridique (droit de l’immigration, du travail…) et administrative. « Plusieurs des avocats parlent l’ukrainien et le russe, note Me Anne-Marie Santorineos, directrice générale de l’organisme créé en 2008. Il y a une grande mobilisation d’avocats de tous les domaines. Ils permettront d’assurer des consultations individuelles et des séances d’information. Pour certains, ça représentera des heures de travail. » Bien des professionnels ont levé la main après un appel à la mobilisation du Barreau du Québec.

La citation

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Louis Vachon, employé de la firme d’investissement new-yorkaise J. C. Flowers et ex-président de la Banque Nationale

C’est clair [que Vladimir Poutine] n’écoute pas son équipe. C’est également clair qu’il a eu de mauvaises informations. S’il pensait sincèrement qu’il allait entrer en Ukraine et être accueilli comme un libérateur en Ukraine, il s’est fait raconter des histoires. Il a sous-estimé la résistance ukrainienne. Louis Vachon, employé de la firme d’investissement new-yorkaise J. C. Flowers, ex-président de la Banque Nationale et auteur d’un mémoire de maîtrise sur l’application des stratégies militaires en affaires, au sujet du président de la Russie

Le chiffre

25 %

C’est la proportion de travailleurs canadiens qui souhaitent prendre un workation (vacances en télétravail) en 2022, c’est-à-dire partir travailler sous les palmiers ou au pied de la tour Eiffel, avec leur portable sous le bras, selon une étude du site de voyages KAYAK. Le pourcentage grimpe à 38 % chez les membres de la génération Z. Les endroits les plus convoités sont de grandes villes qui offrent la possibilité d’aller à la plage, telles Lisbonne et Barcelone.

Source : BBC

Le phénomène

Prix de l’essence

Les organisations qui sont en train de déterminer leurs politiques sur le retour au travail et le travail hybride devront composer avec une nouvelle donnée : la hausse du prix de l’essence ! Aux États-Unis, cette hausse brutale donne des sueurs et du fil à retordre à des employés qui doivent utiliser leur véhicule pour se rendre au travail, selon le site de la Society for Human Resource Management (SHRM). Pour certains travailleurs payés au salaire minimum, se déplacer chaque jour pourrait leur coûter leur paye quotidienne. Pour d’autres, il faudra budgéter 2500 $ US de plus par année en pleins d’essence.

Source : Society for Human Resource Management

L’étude

Pas encore égales

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mia Homsy, PDG de l’Institut du Québec.

Environ 20 % des employeurs au Québec n’ont pas encore atteint l’équité salariale, selon l’Institut du Québec. RDI rappelait récemment que le salaire horaire moyen était de 27,39 $ pour les femmes contre 30,16 $ pour les hommes en 2021. « Depuis environ cinq ans, il y a très peu d’améliorations au niveau de l’équité salariale, a dit Mia Homsy, PDG de l’Institut du Québec. Les femmes choisissent des secteurs moins bien rémunérés. Elles sont moins attirées par les compétences numériques, notamment. Elles vont aussi préférer avoir plus de temps pour s’occuper des enfants, rester à la maison, donc elles auront une progression de carrière plus lente. Il y a aussi beaucoup moins de femmes avec de hauts revenus. Plusieurs causes font qu’on a de la misère à réduire cet écart. »

Source : RDI