(Vaughan) CannTrust Holdings prévoit de changer de nom maintenant qu’il émerge de la protection contre ses créanciers, sa filiale recevant un financement de 17 millions d’un groupe d’investisseurs dirigé par une société d’investissement en capital-investissement établie aux Pays-Bas.

La Presse Canadienne

Le producteur ontarien de cannabis n’a pas encore dévoilé son nouveau nom, mais prévoit de convoquer une assemblée de ses actionnaires dans les quatre prochains mois.

Marshall Fields International B. V., une filiale de Kenzoll B. V., a investi 11,2 millions pour acquérir une participation de 90 % dans CannTrust Equity et lui a fourni une marge de crédit garantie de 5,5 millions.

CannTrust conservera les 10 % restants des actions ordinaires de CannTrust Equity.

La société est donc maintenant sortie des procédures supervisées par les tribunaux en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Elle a l’intention soit de demander à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario une ordonnance révoquant son ordonnance d’interdiction d’opérations pour « défaut de dépôt » datée du 13 avril 2020, soit de prendre des mesures pour obtenir une inscription en Bourse des actions ordinaires de CannTrust Equity.

« Cela marque la fin d’un long voyage et le début d’une nouvelle ère passionnante pour CannTrust. Aujourd’hui, nous pouvons faire notre premier pas en avant, en concentrant notre attention sur l’avenir radieux qui nous attend, avec nos nouveaux partenaires, Kenzoll », a expliqué le chef de la direction de CannTrust, Greg Guyatt, dans un communiqué de presse.

Fondée en 2013, CannTrust a fait face à des actions collectives de la part d’investisseurs qui ont déclaré avoir perdu des millions de dollars après que la société a fait de fausses déclarations sur la possession des licences nécessaires à la culture du cannabis.

Les accusations en matière de valeurs mobilières contre trois anciens dirigeants – l’ancien chef de la direction Peter Aceto, l’ancien vice-président Mark Litwin et l’ancien président Eric Paul – devraient être examinées par un tribunal de l’Ontario le 20 septembre.

MM. Aceto, Paul et Litwin font chacun face à des accusations de fraude, de déclarations fausses ou trompeuses et d’autorisation, de permission ou d’acquiescement à la commission d’une infraction. MM. Litwin et Paul font également face à des accusations de délit d’initié et MM. Litwin et Aceto sont accusés d’avoir produit un faux prospectus et un faux prospectus provisoire.

Les accusations quasi criminelles ont été annoncées en juin par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, environ trois ans après qu’il a été découvert que CannTrust cultivait des milliers de kilogrammes de cannabis dans des pièces où elle n’était pas autorisée à le faire.