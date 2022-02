Je souhaite que ce texte soit utile à toute personne qui désire progresser dans son entreprise, homme ou femme qui souhaite briser le plafond de verre.

Yvon Charest EX-PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION D'INDUSTRIELLE ALLIANCE

Le temps étant une ressource précieuse, il faut allouer le temps nécessaire aux activités prioritaires de manière efficace, et c’est pourquoi j’affirme d’emblée qu’apprendre à négocier est, à mon avis, l’investissement le plus important pour progresser dans une organisation.

On vous demande de relever un défi ? Quelle bonne idée de mettre les chances de votre côté en négociant les ressources humaines et financières qui pourront faciliter votre succès… au lieu de foncer tête baissée et de travailler seul pour démontrer vos compétences.

PHOTO MATHIEU BÉLANGER, ARCHIVES LA PRESSE Yvon Charest, ex-président et chef de la direction d’Industrielle Alliance

Le défi a été relevé ? Quelle bonne idée de vous assurer que votre contribution est connue en réservant 5 % de votre temps à cette tâche… plutôt que pousser encore plus fort le bouchon du perfectionnisme. On vous demande de travailler sur une priorité de l’entreprise qui contribuera si peu au développement de vos compétences ? Quelle bonne idée d’être aussi habile qu’un collègue qui a réussi haut la main à échapper à cette corvée. On vous demande de collaborer à une présentation stratégique qui sera présentée au conseil d’administration ? Quelle bonne idée de négocier votre part de visibilité.

Certains de vos collègues ont un bon réseau de contacts dans l’organisation ? À partir du moment où vous savez que le niveau hiérarchique de votre mentor est un indicateur clé pour votre promotion, quelle bonne idée d’apprendre à faire des demandes audacieuses pour développer un réseautage beaucoup plus stratégique.

Votre supérieur ne semble pas vous avoir ciblé comme une personne à haut potentiel ? Quelle bonne idée d’allouer une partie de votre temps à communiquer réellement avec votre patron… plutôt que d’investir sans limites pour votre équipe.

Vous auriez l’occasion de lui expliquer que vous avez une pleine confiance en vos moyens… même si vous ne l’affichez pas autant que vos collègues. Vous pourriez mieux saisir ses besoins, sa perspective et comprendre ce qu’il attend de vous.

À vous qui avez développé de belles compétences et qui avez déjà accompli autant de réalisations, je vous dis : un trésor ne vaut rien tant qu’il n’a pas été découvert. Alors pourquoi n’allez-vous pas vous faire connaître ?

P.-S. : Si vous avez lu ce texte et que vous vous reconnaissez comme supérieur hiérarchique de cette personne à haut potentiel, voici ce que vous pouvez faire : trouvez-lui un mentor qui a une grande capacité d’influence, acceptez le principe de la rendre disponible pour l’organisation et de vous priver d’elle, dites-lui avec franchise ce qu’elle doit continuer de faire, ce qu’elle doit arrêter de faire et ce qu’elle doit commencer à faire. Et posez-vous sans cesse la question suivante : comment transformer ce talent en performance ?