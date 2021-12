Un logiciel comme Aïdi, c’est comme une greffe de cœur et de poumon dans une organisation, dans le sens qu’on est connecté à l’ensemble des services : finances, informatique, gestion documentaire, gestion de projets, construction ou autre. On s’adresse principalement aux propriétaires et aux gestionnaires de portefeuille immobilier. Notre outil a une saveur particulière en venant toucher la gestion contractuelle des projets, en venant agréger des tâches et des échéanciers. On vient vraiment réunir tout l’univers de la gestion de projets, programmes, portefeuille dans un seul logiciel partagé au sein de toute l’organisation.