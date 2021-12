François Legault a fait savoir vendredi qu’il veut donner le moins possible de compensations aux entreprises.

(Québec) Le gouvernement Legault n’a pas l’intention d’être généreux avec les entreprises pétrolières et gazières qui ont investi dans le potentiel du Québec en hydrocarbures.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

François Legault a envoyé un signal clair vendredi aux entreprises qui voudraient exiger des millions en indemnisations, depuis que le Québec a décidé qu’il allait interdire l’exploitation des hydrocarbures sur le territoire.

« Je veux donner le moins possible de compensations », a dit le premier ministre, tout en refusant de préciser sur quels critères elles allaient être indemnisées. Il tenait une conférence de presse vendredi pour faire le bilan de la session parlementaire.

Québec solidaire (QS), le Parti québécois (PQ) ainsi que les groupes écologistes exigent même qu’aucune indemnisation ne soit versée aux entreprises.

Or ces pétrolières et gazières détiennent des permis, ont encouru des dépenses et anticipaient éventuellement de générer des revenus, dont elles devront se priver, lorsque le Québec interdira officiellement l’exploitation des hydrocarbures.

Puisque l’encadrement réglementaire change en cours de route, les entreprises sont en droit de réclamer une indemnisation, a reconnu M. Legault.

En outre, comme son gouvernement s’efforce d’attirer des investisseurs, il ne faut pas envoyer le message que le Québec est une « république de bananes », a-t-il poursuivi, c’est-à-dire un État où les investissements sont risqués.

« On doit s’assurer que ça soit fait correctement », a dit M. Legault. Il a refusé de dire si l’indemnisation allait porter sur les dépenses engagées.

« Ça fait partie des discussions avec les avocats », a-t-il conclu.

Cette semaine, le PQ et QS se sont inquiétés des risques de contamination des eaux souterraines dans les zones de forages, à la suite de la publication de données troublantes sur la qualité de l’eau à Murdochville, en Gaspésie, même plusieurs années après des forages exploratoires du projet Bourque.

Considérant ce risque, il est hors de question, selon le PQ et QS, d’indemniser les entreprises pétrolières qui le réclament.

Rappelons qu’une pétition a été déposée sur le site de l’Assemblée nationale pour s’opposer à d’éventuelles indemnisations. Elle avait recueilli 104 signatures vendredi.

La pétition rappelle d’ailleurs que 62 millions avaient déjà été versés à des entreprises afin de les indemniser pour la fin des activités pétrolières et gazières sur l’île d’Anticosti.