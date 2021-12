(Washington) Les représentants de grands acteurs des cryptomonnaies se sont dits ouverts mercredi à un renforcement de la régulation de cet univers lors de leur audition devant des parlementaires américains.

Agence France-Presse

Durant cette audition devant la commission aux Services financiers de la Chambre des représentants, la première en son genre devant des parlementaires américains, plusieurs dirigeants ont souligné qu’ils étaient déjà contrôlés par l’un ou l’autre régulateur financier américain.

La plateforme FTX, par exemple, est déjà sous l’autorité de la CFTC, le gendarme des produits financiers dérivés aux États-Unis, pour une partie de ses produits, a expliqué son fondateur et directeur général Samuel Bankman-Fried, de même que Coinbase, un autre acteur majeur des échanges de cryptomonnaies.

Le PDG de Circle, émetteur de l’USDC, une devise numérique stable (stablecoin) dont le cours est à parité constante avec le dollar, a rappelé que son groupe allait, lui, déposer une demande de licence bancaire, ce qui le soumettrait ainsi aux régulateurs bancaires, la FDIC et l’OCC.

Pour Alesia Haas, directrice générale de Coinbase, le gouvernement américain devrait mettre en place un cadre réglementaire spécifique « qui prenne en compte les innovations technologiques uniques sur lesquelles sont bâties » les cryptomonnaies.

L’application de ces nouveaux textes devrait être confiée à un régulateur unique, notamment « pour s’assurer que les détenteurs de ces devises numériques sont protégés », a-t-elle ajouté.

« Si vous arrivez à des structures réglementaires différentes pour le bitcoin, les dérivés du bitcoin, l’Ethereum (une autre cryptomonnaie), etc., vous rendez le tout plus risqué, plus ardu et plus compliqué d’accès pour l’utilisateur », selon Samuel Bankman-Fried.

Plusieurs élus républicains, dont le chef de file de la commission, Patrick McHenry, ont ouvertement mis en garde contre un durcissement excessif, selon eux, de la régulation à laquelle sont soumises les cryptomonnaies.

« Ma crainte, c’est que certains de mes collègues démocrates ne soient déjà convaincus et se préparent à déposer des textes qui vont étouffer l’innovation », a expliqué le député de Caroline du Nord.

« Malheureusement, il suffirait d’un coup tordu de Washington pour défaire le progrès que vous avez mis en mouvement », a abondé Roger Williams, élu républicain du Texas.

Côté démocrate, ces déclarations n’ont pas suscité de commentaires des élus, même si certains ont posé des questions sur la gestion des risques et l’utilisation des cryptomonnaies pour réaliser des opérations illégales ou transférer le produit d’actes criminels.

Plusieurs membres républicains et certains dirigeants auditionnés ont averti que les États-Unis prenaient du retard sur d’autres pays en matière de développement des cryptomonnaies.

« C’est bizarre que nous soyons le dernier pays qui n’ait pas trouvé » comment définir un cadre pour les cryptomonnaies, a fait valoir Brian Brooks, directeur général de Bitfury, groupe technologique impliqué dans la chaîne de blocs et le bitcoin.