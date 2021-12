Affaires

Inflation

Les banques alimentaires sous pression

(Montréal) L’inflation amène un double défi pour les banques alimentaires. En même temps que le panier d’épicerie devient plus dispendieux pour les plus démunis, les denrées achetées par les organismes de charité coûtent plus cher, note Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.